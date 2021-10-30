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Опитування ТЪ: чи вважають кременчужани Гелловін святом

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 128

 ТЪ запитав у кременчужан, чи відзначають вони Гелловін, що знають про його традиції та чи до вподоби їм це свято

Підсвічники з гарбузів, страхітливі маски й костюми, солодощі - все це невід'ємні атрибути святкування Гелловіну. Цього року його відзначають 31 жовтня. І хоча традиція спілкування з духами із потойбіччя може викликати різні емоції, та українці загалом не проти поринути в атмосферу містики й веселощів.

ТЪ запитав у кременчужан, чи відзначають вони Гелловін, що знають про його традиції та чи до вподоби їм це свято.

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Автор: Антоніна Антошко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: опитування
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