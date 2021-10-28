Чому при інсульті вкрай важливо потрапити саме в ту лікарню, яка має договір з НСЗУ

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 484

В таких лікарнях є не лише обладнання для діагностики та лікування, а й фахівці, що працюють цілодобово

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Саме тому дуже важливо, аби «швидка» доставила пацієнта саме в ту лікарню, яка уклала відповідний договір з НСЗУ. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію.

В Кременчуці такий договір має Перша міська лікарня імені Богаєвського.

За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада.

НСЗУ контрактує лише ті лікарні, які гарантують цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації та мають обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють точно визначити діагноз. Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої.

Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:

Первинний огляд.

Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.

Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.

Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.

Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.

Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).

Нейрохірургічна допомога.

Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.

Забезпечення ліками з Нацпереліку.

Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

Вторинна профілактика інсульту.

Харчування в стаціонарі.

Медична реабілітація.

Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?

Переходьте за посиланням.

Обирайте дашборд «Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг».

У лівому крайньому віконці оберіть свою «Область» та «Групу послуг - 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти.

З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші - звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн.