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Чому при інсульті вкрай важливо потрапити саме в ту лікарню, яка має договір з НСЗУ

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 484

 

В таких лікарнях є не лише обладнання для діагностики та лікування, а й фахівці, що працюють цілодобово

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Саме тому дуже важливо, аби «швидка» доставила пацієнта саме в ту лікарню, яка уклала відповідний договір з НСЗУ. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію.

В Кременчуці такий договір має Перша міська лікарня імені Богаєвського.

За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада. 

НСЗУ контрактує лише ті лікарні, які гарантують цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації та мають обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють точно визначити діагноз. Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої. 

Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:

  • Первинний огляд.
  • Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.
  • Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.
  • Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.
  • Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.
  • Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).
  • Нейрохірургічна допомога.
  • Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.
  • Забезпечення ліками з Нацпереліку.
  • Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.
  • Вторинна профілактика інсульту.
  • Харчування в стаціонарі.
  • Медична реабілітація.

Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?  

  • Переходьте за посиланням.
  • Обирайте дашборд «Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг».
  • У лівому крайньому віконці оберіть свою «Область» та «Групу послуг - 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
  • Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти.

З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші - звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: інсульт «швидка» госпіталізація НСЗУ лікарня
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