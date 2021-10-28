Чому при інсульті вкрай важливо потрапити саме в ту лікарню, яка має договір з НСЗУ

В таких лікарнях є не лише обладнання для діагностики та лікування, а й фахівці, що працюють цілодобово
Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Саме тому дуже важливо, аби «швидка» доставила пацієнта саме в ту лікарню, яка уклала відповідний договір з НСЗУ. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію.
В Кременчуці такий договір має Перша міська лікарня імені Богаєвського.
За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада.
НСЗУ контрактує лише ті лікарні, які гарантують цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації та мають обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють точно визначити діагноз. Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої.
Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:
Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?
З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.
Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші - звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн.
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