У Миргороді протягом доби знайшли вкрадений автомобіль

Також викрали відбійний молоток, газовий балон, зварювальний апарат, автомобільні шини, радіостанції
Оперативники та слідчі Миргорода, під процесуальним керівництвом прокуратури, упродовж доби встановили місцезнаходження чоловіка, причетного до угону «Volkswagen Caddy» та викрадення майна у харків’янина.
До чергової частини Миргородського райвідділу поліції 25 жовтня надійшло повідомлення, що невідома особа незаконно заволоділа легковим автомобілем «Volkswagen Caddy», що знаходився на території приватного сектору у Миргороді. У заяві про злочин 45-річний харків’янин також повідомив про викрадення відбійного молотка, газового балону, зварювального апарату, автомобільних шин, радіостанцій та іншого майна, яке чоловік використовував для виконання робіт у наданні населенню комунікаційних послуг.
За інформацією слідства, оперативники відшукали викрадену автівку у Броварах, Київської області. Підозрюваним в угоні транспортного засобу та викраденні майна виявився 50-річний житель Дніпропетровської області.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом, а викрадений автомобіль повернули власнику.
За санкціями статей, які інкримінують підозрюваному, йому може загрожувати максимальний термін покарання - до шести років позбавлення волі.
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