У Миргороді протягом доби знайшли вкрадений автомобіль

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Оперативники та слідчі Миргорода, під процесуальним керівництвом прокуратури, упродовж доби встановили місцезнаходження чоловіка, причетного до угону «Volkswagen Caddy» та викрадення майна у харків’янина.

До чергової частини Миргородського райвідділу поліції 25 жовтня надійшло повідомлення, що невідома особа незаконно заволоділа легковим автомобілем «Volkswagen Caddy», що знаходився на території приватного сектору у Миргороді. У заяві про злочин 45-річний харків’янин також повідомив про викрадення відбійного молотка, газового балону, зварювального апарату, автомобільних шин, радіостанцій та іншого майна, яке чоловік використовував для виконання робіт у наданні населенню комунікаційних послуг.

- На розшук викраденого автомобіля, майна та особи злочинця були орієнтовані всі підрозділи поліції Полтавщини. Менше доби знадобилося оперативникам та слідчим, щоб встановити місце знаходження транспортного засобу, викрадених речей та особи, причетної до цього злочину. У співпраці з колегами Броварського райуправління поліції ГУНП в Київській області, працівники кримінальної поліції відслідкували пересування викраденого авто і зупинили зловмисника. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1 ст.289 ККУ) та за фактами вчинення крадіжок (ч.3 ст.185 ККУ) слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрили кримінальні провадження та розпочали досудове розслідування, - розповів Сергій Сергієнко, т.в.о. начальника Миргородського районного відділу поліції.



За інформацією слідства, оперативники відшукали викрадену автівку у Броварах, Київської області. Підозрюваним в угоні транспортного засобу та викраденні майна виявився 50-річний житель Дніпропетровської області.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом, а викрадений автомобіль повернули власнику.

За санкціями статей, які інкримінують підозрюваному, йому може загрожувати максимальний термін покарання - до шести років позбавлення волі.