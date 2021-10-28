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Чому при генерації COVID-сертифікатів в «Дії» виникають проблеми: пояснення Мінцифри

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 290 Коментарів: 2

 

Основною причиною називають помилки лікарів при внесенні інформації про вакцинацію в систему

Нова хвиля захворюваності на коронавірус та введення «червоних» зон в рази збільшили попит на COVID-сертифікати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів визнав, що міністерство зіткнулося з великою кількістю проблем, вирішувати які намагаються якомога швидше.

- Найскладніший виклик зараз - це мінімалізувати помилки лікарів під час внесення даних про вакцинацію, - йдеться у повідомленні міністра, - Ми маємо жахливу конверсію - не можемо видати сертифікат усім бажаючим та величезний негатив з боку наших користувачів.

За словами пана Федорівна, головна проблема полягає в тому, що виправити помилку може лише лікар, який робив щеплення і підписав запис власним електронним підписом.

- В нас зібралося вже багато поганих реальних історій, коли ми знаходимо лікаря в потягу або будимо його посеред ночі, аби людина могла вилетіти (з країни) з сертифікатом.

Міністр додав, що ні в якому разі не можна звинувачувати в цьому лікарів - адже вони працюють в надскладних умовах, а правила формування сертифіката для них нові та при цьому непрості.

У Міністерстві провели детальний аналіз і протягом наступних двох тижнів підготують серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами яких очікують на зниження кількості негативних відповідей на 50-70%. 27 жовтня вийшли перші 3 фікса кодів та серій вакцин, які покликані суттєво спростити роботу лікарям.



0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: цифровізація діджиталізація COVID-сертифікати
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Коментарі: 2

1 125
antikola:
Сьогодні, 16:53

Дия говно.


5 0
138
DarkFolko:
Сьогодні, 17:19

Цитата: antikola

Дия говно.

скорее руки растут не оттуда.

Все генерируеться без проблем за 5-7 минут, никаких проблем со входом или авторизацией. Есть некоторые недочеты или не корректные настройки безопасности которые могут создать лишний геморой при использовании но в целом всё работает.

 

Сам начитавшись отзывов был не высокого мнения о приложении но пришлось сгенерировать сертификат и начал пользоваться порталом/приложением.

Главный минус - некоторые вещи написаны правильно, но слишком заумно для нашего малообразованого цифровыми технологиями населению


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