Чому при генерації COVID-сертифікатів в «Дії» виникають проблеми: пояснення Мінцифри

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 290 Коментарів: 2

Нова хвиля захворюваності на коронавірус та введення «червоних» зон в рази збільшили попит на COVID-сертифікати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів визнав, що міністерство зіткнулося з великою кількістю проблем, вирішувати які намагаються якомога швидше.

- Найскладніший виклик зараз - це мінімалізувати помилки лікарів під час внесення даних про вакцинацію, - йдеться у повідомленні міністра, - Ми маємо жахливу конверсію - не можемо видати сертифікат усім бажаючим та величезний негатив з боку наших користувачів.

За словами пана Федорівна, головна проблема полягає в тому, що виправити помилку може лише лікар, який робив щеплення і підписав запис власним електронним підписом.

- В нас зібралося вже багато поганих реальних історій, коли ми знаходимо лікаря в потягу або будимо його посеред ночі, аби людина могла вилетіти (з країни) з сертифікатом.

Міністр додав, що ні в якому разі не можна звинувачувати в цьому лікарів - адже вони працюють в надскладних умовах, а правила формування сертифіката для них нові та при цьому непрості.

У Міністерстві провели детальний аналіз і протягом наступних двох тижнів підготують серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами яких очікують на зниження кількості негативних відповідей на 50-70%. 27 жовтня вийшли перші 3 фікса кодів та серій вакцин, які покликані суттєво спростити роботу лікарям.







