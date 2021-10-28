Чому при генерації COVID-сертифікатів в «Дії» виникають проблеми: пояснення Мінцифри

Нова хвиля захворюваності на коронавірус та введення «червоних» зон в рази збільшили попит на COVID-сертифікати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів визнав, що міністерство зіткнулося з великою кількістю проблем, вирішувати які намагаються якомога швидше.
За словами пана Федорівна, головна проблема полягає в тому, що виправити помилку може лише лікар, який робив щеплення і підписав запис власним електронним підписом.
Міністр додав, що ні в якому разі не можна звинувачувати в цьому лікарів - адже вони працюють в надскладних умовах, а правила формування сертифіката для них нові та при цьому непрості.
У Міністерстві провели детальний аналіз і протягом наступних двох тижнів підготують серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами яких очікують на зниження кількості негативних відповідей на 50-70%. 27 жовтня вийшли перші 3 фікса кодів та серій вакцин, які покликані суттєво спростити роботу лікарям.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.