«Рвав та метав»: «Кремінь» успішно виступив на міжнародному турнірі Utmost Cup

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У Вінниці відбувся міжнародний турнір Utmost Cup, який зібрав найсильніші команди України та Молдови. Кременчук на змаганнях представили 4 команди «Кремінь».

«Кремінь» 2010 завоював бронзу міжнародного турніру

МФК «Кремінь» 2010 року народження під керівництвом тренерів Олександра Назаренка та Анатолія Безуса взяла участь у міжнародному турнірі «Utmost Cup». 50 команд змагалися за звання кращого на турнірі «Utmost Cup», який проходив 21-24 жовтня.

Склад команди «Кремінь»: Тимофій Малюченко, Давид Щербак, Назар Мартиненко, Давид Світченко, Данило Дубодєл, Данило Іващенко, Вадим Таніченко, Артем Матвієць, Владислав Шпак, Іван Зелений, Кирило Геймур, Микола Спірідонов, Захар Волощук, Назар Миргород, Артем Куліш.

Спочатку наші хлопці пройшли групу Н, де здобули 4 перемоги з 4-х й посіли перше місце у групі:

«Ураган» Івано-Франківськ - «Кремінь» - 0:4 (Голи: Дубодєл - 2, Матвієць, Куліш)

«Чемпіон» Київ - «Кремінь» - 0:2 (Голи: Матвієць, Мартиненко)

«Кремінь» - «Чорноморець» - 1:0 (Гол: Дубодєл)

«Кремінь» - «Чернігів» - 2:0 (Голи: Світченко, Матвієць)

У Золотій лізі «Кремінь» не програв жодної гри й посів друге місце у групі:

КДЮСШ Козак Київ - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Матвієць)

«Дачія» Кишинів - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Матвієць)

«Рух» - «Кремінь» - 3:0

«Кремінь» - «Восход» - 0:0

У боротьбі за 3 місце «Кремінь» розписав мирову з «Рухом-2», тому долю вирішила серія пенальті. Тут холоднокровність та вдача була на нашому боці - 2:1.

Кращим гравцем турніру визнаний Микола Спірідонов.

Кращий воротар – Вадим Теніченко

«Кремінь» 2011 у запеклій боротьбі увійшов у 10 кращих

Команда МФК «Кремінь» 2011 року народження під керівництвом тренера Євгена Маринича змагалася 14-17 жовтня.

На груповому етапі «Кремінь» провів 4 гри й здобув 4 перемоги. Наші хлопці у групі В перемогли «Львів» (1:0), «Спортул» Кишинів (1:0), «Чайку» Петропавлівська Борщагівка (6:1) та Vinsmart Вінниця (5:0).

У ¼ Gold league «Кремінь» поступився ВОДЮСШ з Вінниці - 0:3. У боротьбі за 5-8 місце наші хлопці в серії пенальті поступилися футболістам з Молдови - «Кремінь» - «Зімбру» - 1:1 (2:3). А в матчі за 7-8 місце перемогли «Зміну» з рахунком - 1:0. У підсумку «Кремінь» посів 7 місце у Золотій лізі.

Вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2012 поборолися на турнірі

Вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2012 у групі D змагалися з київським «Динамо», «Прем'єр-Нива» Вінниця, СК «Таїрове» Таїрове, «Освіта» Херсон:

«Кремінь» - «Динамо» - 1:5

«Кремінь» - Osvita – 5:1

«Кремінь» - «Прем'єр-Нива» - 3:1

«Кремінь» - «Таїрове» - 6:1

У групі «Кремінь» посів друге місце й далі продовжив боротьбу у Срібній лізі. У серії пенальті «синьо-білі» зіграли з «Динамо-2» - 1:1, яка, на жаль, була не на нашу користь - 2:3.

У боротьбі за 5-8 місце «Кремінь» поступився ВОДЮСШ (Вінниця) й також у серії пенальті - 1:1 (2:3). За 7-8 місце «Кремінь» мінімально поступився ДЮСШ-11 - 0:1. У підсумку «Кремінь» 2012 посів 8 місце у Срібній лізі.

«Кремінь» 2013 взяв участь у міжнародному турнірі Utmost Cup

Вихованці Станіслава Торубари «Кремінь» 2013 взяли участь у міжнародному турнірі Utmost Cup. Участь у змаганнях брали понад 50 команд з України та Молдови.

Наші хлопці спочатку змагалися у групі В: ДЮСШ-11 Одеса - «Кремінь» - 4:0, «Кремінь» - «Буковина» Чернівці - 6:1, де лише за різницею забитих та пропущених «синьо-білі» посіли 2 місце у групі.

Далі «Кремінь» визначав сильнішого у групі D:

«Кремінь» - «Джуніор» Вінниця - 0:0

«Динамо» - «Кремінь» - 10:0

«Кремінь» - «Полісся» - 3:1

«Рух» - «Кремінь» - 0:8

У підсумку «Кремінь» посів 3 місце у групі й продовжив боротьбу за 15-16 місце. В запеклій боротьбі «синьо-білі» поступилися харківському «Металісту» з рахунком 4:1. «Кремінь» посів 16 місце у Срібній лізі.

Підтримка наших юних вихованців на міжнародному турнірі: