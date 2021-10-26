Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Кременчук, Україна, Світ

В Україні з'явилася фейкова «Дія»: документи, створені в ній, не валідуються через QR

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 025 Коментарів: 2

 

Додаток створили для Android, проте завантажити його з Google Play неможливо

Про те, що в Україні з'явився фейковий додаток «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що копія додатку була створена для Android. Встановити її з офіційного Google Play неможливо, тому мережею поширюють файл формату apk.

Фейковий додаток розробили для створення підроблених COVID-сертифікатів та паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Однак слід пам'ятати, що подібні «документи» не валідуються через QR.

Крім того, як попередив Федоров, через придбання подібних сервісів можна потрапити під статтю «підроблення документів».

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія підробка шахраї
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

5
Snark:
Сьогодні, 14:41

Та вже все, знайшли тих шахраїв, про це вже пишуть інет-ресурси. Хлопцю 21 рік. Цей "геній" за скачування додатку просив 100 гривень, які потрібно було сплатити йому на картку Монобанку - офіційну, підв"язану під його справжні документи.

 

Р. С. Це Федорів виступив з такою заявою на правах реклами? Хто ще про ту апку не знав, то тепер дізнався


2 1
1 105
antikola:
Сьогодні, 14:44

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000.

 а ви про якусь діюsmile тут чистосердечное в єфире-бери , вяжи, сажай....но то ж свои...и не 100 грн. еще один пёрл после цен на гречку и мясо от тищенка, от зеленых --

Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство

5 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх