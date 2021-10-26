В Україні з'явилася фейкова «Дія»: документи, створені в ній, не валідуються через QR

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 025 Коментарів: 2

Додаток створили для Android, проте завантажити його з Google Play неможливо

Про те, що в Україні з'явився фейковий додаток «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що копія додатку була створена для Android. Встановити її з офіційного Google Play неможливо, тому мережею поширюють файл формату apk.

Фейковий додаток розробили для створення підроблених COVID-сертифікатів та паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Однак слід пам'ятати, що подібні «документи» не валідуються через QR.

Крім того, як попередив Федоров, через придбання подібних сервісів можна потрапити під статтю «підроблення документів».