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Надзвичайні новини, Полтавщина

В одному з сіл Полтавщини біля ресторану з машини стріляли в іншу автівку

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 593

Стрілок втік з місця події

22 жовтня близько 17.30 до поліції звернувся 40-річний киянин та розповів, що на 346 км автодороги Київ-Харків водій авто Porsche Cayenne вистрілив у вікно його автівки Renault та втік з місця події. Стрілянина сталася у селі Копили Полтавського району, неподалік одного з ресторанів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У ході розслідування поліцейські відділу №2 Полтавського райуправління з'ясували, що автомобіль Porsche Cayenne, з якого стріляли, належить місцевій жінці. Невдовзі оперативники карного розшуку та слідчі знайшли машину в одному із сіл Полтавського району.

За даним фактом слідчий, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стрельба автомобиль ресторан
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