Кременчужани змагалися на гоночному треку «Вербова лоза»

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 245

В Олександрії відбувся 4 етап чемпіонату України з автокросу. Змагання проходили на гоночному треку «Вербова лоза», що розташований в Олександрії Кіровоградської області. Про це Телеграфу розповів спортсмен Олександр Михайленко.

Стартові заявки на змагання надіслали представники 11 областей України, а також спортсмени з Молдови та Білорусі. Загалом, на старт вийшли 51 автомобілі різних класів.

Серед учасників було 4 представників Полтавської області, троє з них – кременчужани. Олександр Михайленко пілотував автомобіль ВАЗ-2108 під стартовим номером 26, змагався у кузовному класі «8С». Павло Заніздра вивів на старт свою яскраву Таврію під номером 7, він подав заявку у два класи: «8С» та «10». Олександр Цюпа пілотував ВАЗ-2113 під номером 77 у класах «Sprint» та «10». На жаль, серед учасників 4 етапу ЧУ з автокросу не було ще одного кременчужанина – багаторазового чемпіона України з автокросу Костянтина Бородавченка. Але він не залишився осторонь цієї події – був присутнім у сервісній зоні змагань, ділився досвідом і порадами зі своїми земляками, надав величезну допомогу їм при зборах на змагання.



Етап видався для кременчужан вкрай важким – всі їх автомобілі переслідували технічні негаразди. Так, вже в перший день змагань на автомобілях Олександра Цюпи та Олександра Михайленка почалися проблеми з коробкою передач. Автомобіль під номером 77 був змушений закінчити тренувальні заїзди через поломку КПП, автомобіль під номером 26 зміг продовжити перегони, але проблема з КПП залишилась невирішеною. Павло Заніздра показав гарний результат у класі «10», виборовши гарну позицію на стартовій решітці недільної гонки.

Олександру Цюпі вдалось зробити неможливе: за ніч він з механіком зміг відремонтувати КПП свого спортивного автомобіля і таки вийти на старт недільної гонки, але стартувати довелося з останніх позицій. На жаль, фінішу він не побачив: на цей раз жорсткого покриття гоночної траси не витримала підвіска – зламався амортизатор.

Картатого прапора у неділю не побачив і Павло Заніздра – в першому заїзді не витримала трансмісія – було зруйновано один з елементів приводу автомобіля. Замінивши поламану деталь і вийшовши на старт наступного заїзду, проблема повторилася. До неї додалась більш суттєва поломка: діогнастували тріщину у корпусі КПП, через яку витікло все мастило. Гонку продовжити автомобіль під номером 7 не зміг.

Долаючи негаразди з механізмом переключенням передач, Олександр Михайленко дійшов до фінального заїзду, в якому під час протистояння допустив зіткнення з автомобілем суперника та пошкодив на своєму автомобілі кермову тягу та пробив шину. З такими пошкодженнями довелося завершити заїзд достроково.

Тож, переможцем у класі «8С» став киянин Сергій Юнашев на ВАЗ-2108, він також виборов перемогу і в класі «Sprint». Переможцем класу «10» став Сергій Лакушев із Запоріжжя на автомобілі ЗАЗ-1103, який зміг за ніч відновити свій автомобіль після жорсткої аварії на суботніх тренувальних заїздах. У класі повнопривідних автомобілів «12» перемогу одержав киянин Володимир Кондратенко на автомобілі Mitsubishi Lancer Evolution 9.

Наступний 5 етап, який стане завершальним в цьому році, пройде у Дніпрі 30-31 жовтня на трасі «Дніпрокрос». Наші спортсмени вже ведуть активну роботу зі своїми автомобілями щоб гідно представити Кременчук на всеукраїнських змаганнях.