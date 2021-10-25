На Полтавщині відбудеться етнофестиваль, де навчать пекти справжній «живий» хліб

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 189

В Опішні 30 жовтня пройде другий етнофестиваль-квест «Живий хліб», повідомила на своїй Facebook-сторінці етнологиня Олена Щербань, яка й займається організацією події.

Фестиваль відбудеться в садибі «Лялина світлиця», яка розташована за адресою: селище Опішня, вулиця Партизанська, 19 з 10.00 до 20.00.

Усі охочі зможуть більше дізнатися про хмелеві, пшеничні, житні та бузинові закваски та взяти участь у майстеркласах з випікання хліба і пряників у печі, хліба на заквасках та приготування качаної каші.