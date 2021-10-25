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Здоров'я, Полтавщина

У лікарнях Полтавщини планують відновити приймальні відділення

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 344

Реалізацію програми планують розпочати в 2022 році

Обласна рада підтримала програму реконструкції приймальних відділень у лікарнях Полтавщини під час пленарного засідання сьомої позачергової сесії Полтавської облради.

Йдеться про відновлення приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають спеціалізовану медичну допомогу населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки. Програма передбачає, що громади й область на умовах співфінансування – 60% та 40% відповідно – зможуть спільно оновлювати приймальні відділення.

Директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак на бюджетній комісії, що передувала сесії, розповів, що оновити приймальні відділення треба у 21 медичному закладі Полтавщини. Це ті лікарні, що в минулому були районними.

- У новоствореному приймальному відділенні пацієнту, якого доставила бригада «швидкої», буде надано всі види допомоги. Там працюватиме лікар невідкладних станів, будуть операційна, зала очікування, відповідне обладнання для діагностування, палата для пацієнта. У такому відділенні цілодобово чергуватиме медичний персонал, який пройде відповідне навчання. Також обладнають інфекційний блок, – сказав Віктор Лисак.

Реалізацію Програми пропонують розпочати в 2022 році. Ініціативу щодо її створення підтримала більшість територіальних громад і лікарень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарні реконструкція програма
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