Зі 102 мільйонів гривень екологічних коштів Полтавщини майже нічого не дали Кременчуку

Зі 102 мільйонів гривень коштів обласного екологічного фонду Кременчуку не перепало «жодної копійки». Також нічого не розподілено й місту Горішні Плавні. Про це заявив на сесії Полтавської облради 21 жовтня депутат облради і віцемер Кременчука Іван Москалик. Рішення ухвалили. Він підкреслив, що обидва міста мають значне екологічне навантаження, бо там зосереджена промисловість.
Він нагадав керівництву області про обіцянку розподілити вільні залишки коштів на СП-17 у Кременчуці (станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину міста і реконструюється вже більше 10 років).
Сесія Полтавської облради цього дня розглядала зміни до переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок фонду навколишнього природного середовища.
Рішення ухвалили, невеликі суми коштів на парки, що розташовані у Кременчуці, у ньому все ж передбачені (документ можна подивитися тут). Це парки регіональні - обласного підпорядкування:
Також гроші виділені Кременчуцькому лісгоспу на придбання телевізійної системи раннього виявлення пожеж, на протипожежне обладнання та інші заходи.
Щодо нерівномірного розподілу, про який говорив кременчуцький депутат. Для порівняння: обласне підприємство «Полтававодоканал» отримає з екофонду понад 23 млн грн: і на каналізаційний колектор, і на насосне обладнання, і на технічне переоснащення станції на очисних спорудах.