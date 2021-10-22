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Кременчук, Полтавщина

Зі 102 мільйонів гривень екологічних коштів Полтавщини майже нічого не дали Кременчуку

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 532 Коментарів: 1

 

Горішнім Плавням теж не виділили гроші

Зі 102 мільйонів гривень коштів обласного екологічного фонду Кременчуку не перепало «жодної копійки». Також нічого не розподілено й місту Горішні Плавні. Про це заявив на сесії Полтавської облради 21 жовтня депутат облради і віцемер Кременчука Іван Москалик. Рішення ухвалили. Він підкреслив, що обидва міста мають значне екологічне навантаження, бо там зосереджена промисловість.

- Місто Кременчук є одним з основних наповнювачів екологічного фонду. І кошти, на мій об'єктивний погляд, розподіляються непропорційно та нерівномірно, - заявив Москалик під час виступу на сесії.

Він нагадав керівництву області про обіцянку розподілити вільні залишки коштів на СП-17 у Кременчуці (станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину міста і реконструюється вже більше 10 років).

- Я не буду підтримувати розподіл екологічних коштів, бо там немає нашої громади, там немає і громади Горішніх Плавнів, - підсумував депутат.

Сесія Полтавської облради цього дня розглядала зміни до переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок фонду навколишнього природного середовища.

На що гроші дали

Рішення ухвалили, невеликі суми коштів на парки, що розташовані у Кременчуці, у ньому все ж передбачені (документ можна подивитися тут). Це парки регіональні - обласного підпорядкування:

  • 120 тис грн — на реконструкцію господарської зони та зони стаціонарної реакції регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»;
  • 500 тис грн – на проєкт організації території регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів;
  • 276,85 тис грн – на утримання комунальної установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»;
  • 72 тис грн — парку «Кременчуцькі плавні» на проведення екологічного семінару.

Також гроші виділені Кременчуцькому лісгоспу на придбання телевізійної системи раннього виявлення пожеж, на протипожежне обладнання та інші заходи.

Щодо нерівномірного розподілу, про який говорив кременчуцький депутат. Для порівняння: обласне підприємство «Полтававодоканал» отримає з екофонду понад 23 млн грн: і на каналізаційний колектор, і на насосне обладнання, і на технічне переоснащення станції на очисних спорудах.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: екологія СП-17 Іван Москалик
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Коментарі: 1

496
JJAbrams:
Сьогодні, 12:32

Да, пилить будет нечего laughing


2 0
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