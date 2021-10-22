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Надзвичайні новини, Полтавщина, Шоу-бизнес

У Полтаві соліст гурту «Ляпіс 98» розбив носа чоловіку, який хотів зіграти зі сцени на гітарі (18+)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 277 Коментарів: 3

Поліція прибула на місце пригоди, проте постраждалий категорично відмовився писати заяву

Під час концерту гурту «Ляпіс 98», що відбувався 20 жовтня у Полтаві, стався прикрий інцидент: соліст «Ляпісів» Сергій Міхалок розбив ніс одному з глядачів. Сталося це на сцені, куди чоловік вийшов, аби показати музикантам, як треба грати на гітарі. Інформацію про таке виклало агентство УНІАН.

Артист поводився досить грубо, нецензурно лаявся, а потім вдарив глядача головою в обличчя.

На місце пригоди прибула поліція. Правоохоронці встановили особу постраждалого, але він категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування інциденту.

Після опитування свідків та перегляду відео, яке встигли оприлюднити в соціальних мережах, слідчий поліції вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 ККУ (Хуліганство). Тривають слідчі дії.

0
Автор: Тамара Зінченко Джерело відео: соціальні мережі
Теги: концерт Ляпіс поліція
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Коментарі: 3

276
cenzor:
Сьогодні, 12:15

Ох журналисты...кое где писали что ногами избил, тот без сознанияsmile а по факту вообще не слышно, чего тот тип с гитарой вылез и чего он говорил михалку



аби показати музикантам, як треба грати на гітарі

.

Показав?


5 1
524
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:38

Цитата: cenzor

Ох журналисты...кое где писали что ногами избил, тот без сознанияsmile а по факту вообще не слышно, чего тот тип с гитарой вылез и чего он говорил михалку



аби показати музикантам, як треба грати на гітарі

.

Показав?

Не, ну а че? У нас наиталантливеиший народ в мире. Одни знают как нужно играть в фтбол, другие - боксеры от бога, у этого наверное Дидюля учился на гитаре играть. smile


4 1
66
Medar:
Сьогодні, 13:22

Подвыпивший мужичок задремал на концерте, Сергей это подметил начал стебаться над ним, мол ты че сюда спать пришел. После позвал мужика на сцену, охране приказал пропустить чтоб тот спел или сыграл что-нибудь, как мужик поднялся вышел конфликт.

8 0
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