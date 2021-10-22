У Полтаві соліст гурту «Ляпіс 98» розбив носа чоловіку, який хотів зіграти зі сцени на гітарі (18+)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 277 Коментарів: 3

Під час концерту гурту «Ляпіс 98», що відбувався 20 жовтня у Полтаві, стався прикрий інцидент: соліст «Ляпісів» Сергій Міхалок розбив ніс одному з глядачів. Сталося це на сцені, куди чоловік вийшов, аби показати музикантам, як треба грати на гітарі. Інформацію про таке виклало агентство УНІАН.

Артист поводився досить грубо, нецензурно лаявся, а потім вдарив глядача головою в обличчя.

На місце пригоди прибула поліція. Правоохоронці встановили особу постраждалого, але він категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування інциденту.

Після опитування свідків та перегляду відео, яке встигли оприлюднити в соціальних мережах, слідчий поліції вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 ККУ (Хуліганство). Тривають слідчі дії.