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У Кременчуці розшукують Оксану Сікацьку, яка пішла з дому і не повернулася

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 166

 

Жінка зникла 19 жовтня

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклу Оксану Володимирівну Сікацьку, 26.12.1978 року народження. Вона 19 жовтня близько 18.00 пішла з дому у нагірній частині міста та до цього часу не повернулась.

Була одягнена: темні чоботи, темні джинси, світла куртка, рожева шапка.

Якщо вам відома інформація про жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте її до Кременчуцького районного управлінням поліції за телефонами: (099) 793-35-04 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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