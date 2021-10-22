У Кременчуці розшукують Оксану Сікацьку, яка пішла з дому і не повернулася

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 166

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклу Оксану Володимирівну Сікацьку, 26.12.1978 року народження. Вона 19 жовтня близько 18.00 пішла з дому у нагірній частині міста та до цього часу не повернулась.

Була одягнена: темні чоботи, темні джинси, світла куртка, рожева шапка.

Якщо вам відома інформація про жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте її до Кременчуцького районного управлінням поліції за телефонами: (099) 793-35-04 або 102.