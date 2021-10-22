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Надзвичайні новини

Вітер відривав раму з балкона кременчужанки, вона викликала надзвичайників

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 451

 

Рятувальники за півтори години демонтували раму

21 жовтня сильний вітер, який бушував у Кременчуці, мало не відірвав раму від основи балкону на п'ятому поверсі будинку на вул. Вадима Пугачова, 41.

Як стало відомо з добового зведення мерії, власниця квартири близько 18.00 викликала рятувальників, адже рама несла загрозу людям, що проходили внизу.

Працівники ДСНС за допомогою шанцового інструменту, лому, пилки, сокири за півтори години демонтували раму до квартири.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: балкон ветер спасатели
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