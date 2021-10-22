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На Молодіжному горів підвал 5-поверхівки

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 371 Коментарів: 1

На щастя, цього разу обійшлося без жертв

О 5.05 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будику по проспекту Лесі Українки, 1/10. У пресслужбі ДСНС розповіли, що вже через 10 хвилин рятувальники прибули на місце події і з'ясували, що горить підвал 5-типоверхового будинку площею 6 квадратних метрів.

Ліквідувати пожежу вдалося о 7.38. Вогонь знищив дерев'яні двері та сміття, яким було захаращене приміщення.

Обставини та причини пожежі наразі з'ясовують.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежа ДСНС підвал
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Коментарі: 1

3 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:16

бомжи


0 0

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