На Молодіжному горів підвал 5-поверхівки

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 371 Коментарів: 1

О 5.05 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будику по проспекту Лесі Українки, 1/10. У пресслужбі ДСНС розповіли, що вже через 10 хвилин рятувальники прибули на місце події і з'ясували, що горить підвал 5-типоверхового будинку площею 6 квадратних метрів.

Ліквідувати пожежу вдалося о 7.38. Вогонь знищив дерев'яні двері та сміття, яким було захаращене приміщення.

Обставини та причини пожежі наразі з'ясовують.