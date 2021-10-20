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Кременчук

Станом на ранок з теплом у Кременчуці 314 будинків, у двох проблемних кварталах центру опалення дадуть завтра

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 098 Коментарів: 4

 

Роботи з підключення опалення в місті тривають

Станом на 9 ранку сьогодні комунальники подали тепло в 314 житлових будинках — це третина від загальної кількості багатоповерхівок (їх у місті 1098). Пуск тепла у цифрах виглядає так:

  • ЖРБС - 149 будинків із 582 (26%)
  • «Будсервіс» - 155 будинків із 289 (54%)
  • «Перспектива» - 4 будинки із (25%)
  • ОСББ - 6 із 205
  • Відомчі будинки (їх 6) не підключені

За повідомленням департаменту ЖКГ, наразі тривають роботи з підключення теплоносія у нагірній частині та Молодіжному. Комунальники працюють у посиленому режимі.

Разом із тим, не підключене тепло у двох проблемних кварталах центру — у районі вулиць Шевченка та Троїцької. Зокрема, не підключений до тепла і дитсадок №10 (на вулиці Івана Мазепи, 47). Зранку в редакцію звернулася мама одного з вихованців та поскаржилася на жахливий холод у групі — вона не може відправити дитину в дитсадок. Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, наразі не готова гілка мережі, що веде до закладу. Пуск тепла запланований на завтра — як і в житлових будинках двох проблемних кварталів у центрі.

Наголошуємо, що повний пуск тепла (технологічний процес) займає у місті три дні, а налагодження систем опалення у самих будинках (якщо раптом проблеми виявлені у будинковій системі) може тривати тиждень. Якщо у вас проблеми із запуском тепла, звертайтеся до управителів. 

Куди телефонувати кременчужанам, якщо у квартири не прийде тепло або теплоносій піде «не туди»
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: УП
Теги: опалення тепло опалювальний сезон
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Коментарі: 4

452
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:17

ОСББшники экономисты *уевы. Брат в одном из таких домов живет. Температура 19, но конец с ней, с температурой, влажность 72%


3 0
483
JJAbrams:
Сьогодні, 12:24

Цитата: Kremen.Club

ОСББшники экономисты *уевы. Брат в одном из таких домов живет. Температура 19, но конец с ней, с температурой, влажность 72%

У меня в таком родители живут, в пятницу обещают включить


0 0
205
VladimirS:
Сьогодні, 12:28

Подскажите, друзья, а то я что-то подзабыл как прошел конец отопительного сезона по платёжкам за тепло. Там или топили пол-месяца, но взяли оплату за месяц, или прекратили топить, но оплату продолжали брать, вешая нам лапшу на уши, что не брали в начале отопления!

А как сейчас будет? Начнут топить 10 дней в октябре, а возьмут за какой период?


3 1
452
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:36

Цитата: VladimirS
А как сейчас будет? Начнут топить 10 дней в октябре, а возьмут за какой период?

 

Согласно приказу 315 от 22.11.2018 договором устанавливается расчетный период (предоставления коммунальных услуг, который не может превышать календарный месяц, т.е. прыгать на следующий месяц нельзя), и все расчеты проводятся на расчетную дату (последний день расчетного периода).

Т.е. по закону за октябрь должны выставить с начала отопительного сезона по 31 октября включительно. Если показания счетчика снимаются не в последний день месяца (а почти всегда так), то показания на последний день должны рассчитываться по утвержденной методике и именно расчетные показания должны использоваться для формирования счетов.


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