Станом на ранок з теплом у Кременчуці 314 будинків, у двох проблемних кварталах центру опалення дадуть завтра

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 098 Коментарів: 4

Станом на 9 ранку сьогодні комунальники подали тепло в 314 житлових будинках — це третина від загальної кількості багатоповерхівок (їх у місті 1098). Пуск тепла у цифрах виглядає так:

ЖРБС - 149 будинків із 582 (26%)

(26%) «Будсервіс» - 155 будинків із 289 (54%)

- 155 (54%) «Перспектива» - 4 будинки із (25%)

- 4 (25%) ОСББ - 6 із 205

Відомчі будинки (їх 6) не підключені

За повідомленням департаменту ЖКГ, наразі тривають роботи з підключення теплоносія у нагірній частині та Молодіжному. Комунальники працюють у посиленому режимі.

Разом із тим, не підключене тепло у двох проблемних кварталах центру — у районі вулиць Шевченка та Троїцької. Зокрема, не підключений до тепла і дитсадок №10 (на вулиці Івана Мазепи, 47). Зранку в редакцію звернулася мама одного з вихованців та поскаржилася на жахливий холод у групі — вона не може відправити дитину в дитсадок. Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, наразі не готова гілка мережі, що веде до закладу. Пуск тепла запланований на завтра — як і в житлових будинках двох проблемних кварталів у центрі.

Наголошуємо, що повний пуск тепла (технологічний процес) займає у місті три дні, а налагодження систем опалення у самих будинках (якщо раптом проблеми виявлені у будинковій системі) може тривати тиждень. Якщо у вас проблеми із запуском тепла, звертайтеся до управителів.