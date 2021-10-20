Чи можуть вакциновані батьки приходити на свята у дитсадки до своїх дітей

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 603 Коментарів: 2

До нашої редакції звернулася кременчужанка Таїсія із запитанням, чи можуть вакциновані батьки відвідувати свята у дитячих садках, куди, ходять їхні діти.

Мене цікавить, якщо батьки дитини вакциновані двома дозами від ковіду і мають сертифікат на руках і в додатку «Дія», чи можна хоч одному з батьків відвідати свято у садочку, на якому виступає їхня дитина? - написала кременчужанка.

ТЪ звернувся за коментарем до директора департаменту освіти міста Геннадія Москалика.

Головний освтянин відповів, що наразі карантинні вимоги не передбачають відвідування дитсадків. І не має значення, прищепилися батьки від коронавірусної хвороби чи ні.

- Не допускаються сторонні особи на територію закладу, доступ обмежений для всіх, хоч вакцинований, хоч ні, - сказав він.