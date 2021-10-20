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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Чи можуть вакциновані батьки приходити на свята у дитсадки до своїх дітей

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 603 Коментарів: 2

 

Відповідаємо на запитання кременчужан

До нашої редакції звернулася кременчужанка Таїсія із запитанням, чи можуть вакциновані батьки відвідувати свята у дитячих садках, куди, ходять їхні діти.

Мене цікавить, якщо батьки дитини вакциновані двома дозами від ковіду і мають сертифікат на руках і в додатку «Дія», чи можна хоч одному з батьків відвідати свято у садочку, на якому виступає їхня дитина? - написала кременчужанка.

ТЪ звернувся за коментарем до директора департаменту освіти міста Геннадія Москалика.

Головний освтянин відповів, що наразі карантинні вимоги не передбачають відвідування дитсадків. І не має значення, прищепилися батьки від коронавірусної хвороби чи ні.

- Не допускаються сторонні особи на територію закладу, доступ обмежений для всіх, хоч вакцинований, хоч ні, - сказав він.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: boratyn.silrada.org
Теги: детский сад дети родители карантин праздники вакцинация
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Коментарі: 2

3 760
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:04

які свята? локдаун!


1 4
26
Merkutsio:
Сьогодні, 12:48

То есть вакцинированным и не вакцинированным родителям завести в группу ребёнка, расписаться, переодеть, поболтать с воспитателем и другими мамочками можно, а собраться на 15 минут в зале и посмотреть выступление, нельзя!  Город идиотов!


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