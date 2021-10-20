Чи можуть вакциновані батьки приходити на свята у дитсадки до своїх дітей

До нашої редакції звернулася кременчужанка Таїсія із запитанням, чи можуть вакциновані батьки відвідувати свята у дитячих садках, куди, ходять їхні діти.
ТЪ звернувся за коментарем до директора департаменту освіти міста Геннадія Москалика.
Головний освтянин відповів, що наразі карантинні вимоги не передбачають відвідування дитсадків. І не має значення, прищепилися батьки від коронавірусної хвороби чи ні.
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