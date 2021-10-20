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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Хвиля ковіду повернулася до Кременчука – але Полтавщина все ще в жовтій зоні

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 2 032 Коментарів: 6

  

Жоден з індикаторів, які враховуються при визначенні епіднебезпеки, у нашій області не «почервонів»

Кременчук підійшов до антирекорду нових захворювань на COVID-19 добу, як повідомлялося, за 19 жовтня зареєсстровано 180 нових випадків.

Наскільки ми близькі  до червоної зони? Востаннє найвищий червоний рівень епіднебезпеки на Полтавщині оголошували з 15 квітня цього року – а про те, що показники перейшли межу, стало відомо 13 квітня. Варто сказати, що тоді у місті було набагато менше випадків COVID-19 – 114 за добу. Та, відповідно до критеріїв визначення епіднебезпеки (затверджених Постановою КМУ №1236), до уваги береться не просто кількість хворих у регіоні, а такі показники:

  • завантаженість ліжок із киснем ;
  • охоплення тестуванням;
  • рівень госпіталізацій;
  • динаміка рівня госпіталізацій;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

За даними МОЗ від 19 жовтня, жоден із цих показників у Полтавській області не перевищений – на цю дату ми серед тих п’яти областей, які все ще в жовтій зоні. Але невідомо, скільки ще зможемо протриматися, бо більшість областей України вже перейшла у помаранчеву, а п’ять (зокрема й сусідня Дніпропетровська) – у червоній. 

За даними телеграм-каналу МОЗ «Коронавірус_інфо», в Україні збільшилася кількість летальних випадків: середня добова смертність від коронавірусу зросла до 300 осіб (за тиждень на 17%).

В Україні зафіксовано 2 абсолютні рекорди за весь час пандемії. Станом на 19 жовтня добова кількість летальних випадків становить 538 осіб, водночас Україна займає 2 місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (за останні 14 днів).

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин Covid-19
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Коментарі: 6

493
Чувааак:
Сьогодні, 10:30

Слухайте й далі казки про шкоду вакцини і всемогучої впевненості що "мене це не стосується"


8 8
3 760
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:38

2 місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (за останні 14 днів).
 теперь бы еще показатель, сколько вакцинированных заболело в европе и у нас на эти 100т населения и процент вакцинации у нас и в европе. Может оказаться, что у нас вакцинированные меньше болеют из-за того что их просто меньше?


9 3
3 760
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:14

второй вопрос, если такая волна, вопрос-

у Латвії при кількості вакцінованих 56% ввели локдаун із комендантським часом
в нас при 15%  - всьо харашо хуже нє будєт!

4 0
98
ww:
Сьогодні, 11:27

А хіба  Полтавська не в помаранчевій зоні?


2 0
25
dniprow:
Сьогодні, 12:22

Цитата: ww

А хіба  Полтавська не в помаранчевій зоні?

а толку от тех зон?
в смысле харошего..
детей уто в интэрнэты позаганяют (подэградировать)
ну чиновникам лафа (мол закрыто, стучитесь  через антырнэт)
а бизнес - ну вы там держитесь....

А МЕДИЦИНУ УЛУЧШАТЬ -НЕ- НЕ -НЕ!!! моветон...


4 0
38
limon4ik:
Сьогодні, 12:43

Цитата: zzzzzz

2 місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (за останні 14 днів).
 теперь бы еще показатель, сколько вакцинированных заболело в европе и у нас на эти 100т населения и процент вакцинации у нас и в европе. Может оказаться, что у нас вакцинированные меньше болеют из-за того что их просто меньше?

 

Для порівняння у США з квітня по жовтень від Covid-19 померло 150000+ чоловік, з них 7000+ були повністтю вакцинованих(85% вакцинованих у віці 65+ років), ще 24000+ вакцинованих були госпіталізовані(67% у віці 65+) це при від 30% до 50% повністтю вакцинованому населенню за цей час (з сайту cdc.gov)

 


2 0

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