Хвиля ковіду повернулася до Кременчука – але Полтавщина все ще в жовтій зоні

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 2 032 Коментарів: 6

Жоден з індикаторів, які враховуються при визначенні епіднебезпеки, у нашій області не «почервонів»

Кременчук підійшов до антирекорду нових захворювань на COVID-19 добу, як повідомлялося, за 19 жовтня зареєсстровано 180 нових випадків.

Наскільки ми близькі до червоної зони? Востаннє найвищий червоний рівень епіднебезпеки на Полтавщині оголошували з 15 квітня цього року – а про те, що показники перейшли межу, стало відомо 13 квітня. Варто сказати, що тоді у місті було набагато менше випадків COVID-19 – 114 за добу. Та, відповідно до критеріїв визначення епіднебезпеки (затверджених Постановою КМУ №1236), до уваги береться не просто кількість хворих у регіоні, а такі показники:

завантаженість ліжок із киснем ;

охоплення тестуванням;

рівень госпіталізацій;

динаміка рівня госпіталізацій;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

За даними МОЗ від 19 жовтня, жоден із цих показників у Полтавській області не перевищений – на цю дату ми серед тих п’яти областей, які все ще в жовтій зоні. Але невідомо, скільки ще зможемо протриматися, бо більшість областей України вже перейшла у помаранчеву, а п’ять (зокрема й сусідня Дніпропетровська) – у червоній.

За даними телеграм-каналу МОЗ «Коронавірус_інфо», в Україні збільшилася кількість летальних випадків: середня добова смертність від коронавірусу зросла до 300 осіб (за тиждень на 17%).

В Україні зафіксовано 2 абсолютні рекорди за весь час пандемії. Станом на 19 жовтня добова кількість летальних випадків становить 538 осіб, водночас Україна займає 2 місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (за останні 14 днів).