Юні фігуристи з Кременчука виступили на турнірі «Snow Queen Cup-2021»

16 жовтня в Олександрії відбувся турнір з фігурного катання «Snow Queen Cup-2021». Як повідомляє пресслужба спортивного клубу фігурне катання «Айсберг», спортсмени відкрили сезон з золотими та срібними нагородами.
1 місце - золото:
- новачок елементи 2016 - Дар'я Тимченко
- новачок елементи 2014 - Софія Гандак та Варвара Брильова
- пре-бронза 2016 - Поліна Литовченко
- бронза 2014 - Юлія Шерстнева
- бронза Adul - Ірина Куклинова
- еліт мастер 2012 - Софія Прилипко
- еліт мастер 2008 - Вікторія Гонтар
2 місце - срібло:
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