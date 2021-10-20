Юні фігуристи з Кременчука виступили на турнірі «Snow Queen Cup-2021»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 360

16 жовтня в Олександрії відбувся турнір з фігурного катання «Snow Queen Cup-2021». Як повідомляє пресслужба спортивного клубу фігурне катання «Айсберг», спортсмени відкрили сезон з золотими та срібними нагородами.

Результати наших спортсменів:

1 місце - золото:

- новачок елементи 2016 - Дар'я Тимченко

- новачок елементи 2014 - Софія Гандак та Варвара Брильова

- пре-бронза 2016 - Поліна Литовченко

- бронза 2014 - Юлія Шерстнева

- бронза Adul - Ірина Куклинова

- еліт мастер 2012 - Софія Прилипко

- еліт мастер 2008 - Вікторія Гонтар

2 місце - срібло: