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Надзвичайні новини

У Кременчуці на Полтавському проспекті згоріла маршрутка (доповнено)

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 2 626 Коментарів: 2

 

Постраждалих немає

Сьогодні вранці, 20 жовтня, на проспекті Полтавському у Кременчуці загорілася маршрутка. 

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, близько 8 ранку на проспекті Полтавському в районі зупинки громадського транспорту загорілася маршрутка. Постраждав пасажирський мікроавтобус, який не був на маршруті. Постраждалих немає. 

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі автомобіля. 

Внаслідок пожежі закопчено салон маршрутки. Також пошкоджені горючі частини відсіку двигуна, лакофарбове покриття, передні фари, лобове  скло, панель керування, кермо, переднє сидіння. 

За даними патрульної поліції, на місце викликали слідчо-оперативну групу. 

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: маршрутка пожежа
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Коментарі: 2

218
БРАТ:
Сьогодні, 12:25

Наявність справного (хоча тут вогнегасник бути повинен -апріорі) вогнегасника, навіть мінімального 3кг порошкового (згідно Законодавства)... то і не привело б до таких наслідків.
Газелька дизельна, і так - горіла... На стані розгоряння- застосував би водій вогнегасник- було б все гаразд...

 

п.с. Ось такі, неукомплектовані первинними засобами пожежогасіння,  ТЗ випускають на маршрут механіки підприємств...  а вони ще хочуть проїзд по 10 грн...

 

 


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483
JJAbrams:
Сьогодні, 12:28

Помоют, почистят до состояния "е*ь привет как чисто" и опять на маршрут.


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