У Кременчуці на Полтавському проспекті згоріла маршрутка (доповнено)

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 2 626 Коментарів: 2

Сьогодні вранці, 20 жовтня, на проспекті Полтавському у Кременчуці загорілася маршрутка.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, близько 8 ранку на проспекті Полтавському в районі зупинки громадського транспорту загорілася маршрутка. Постраждав пасажирський мікроавтобус, який не був на маршруті. Постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі автомобіля.

Внаслідок пожежі закопчено салон маршрутки. Також пошкоджені горючі частини відсіку двигуна, лакофарбове покриття, передні фари, лобове скло, панель керування, кермо, переднє сидіння.

За даними патрульної поліції, на місце викликали слідчо-оперативну групу.