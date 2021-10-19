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Кременчук, Спорт

Бій Сергія Радченка скасовано через травму боксера

Вчора, 20:30 Переглядів: 440

 Поєдинок мав відбутися у Польщі

Боксерський бій кременчужанина Сергія Радченка скасовано через травму суперника. Поєдинок мав відбутися у Польщі 22 жовтня проти Йоурі Каленгою. 

- Напередодні вильоту нашої команди у Польщу, подзвонили і повідомили про те, що мій суперник Каленга отримав травму і не зможе вийти на ринг. Ця новина мене дуже засмутила і збентежила. 

Спасибі Йоурі та його команді за особистий дзвінок. За те, що вибачилися за ситуацію, що склалася і намір перенести наш бій на інший період. Бажаю якнайшвидшого одужання і повернення в ринг. 

Бокс - це важкий і непередбачуваний спорт! І таке може трапиться з кожним. Величезне спасибі всім за вашу підтримку і віру в мене, - повідомив Сергій Радченко. 

Нагадаємо, що весною скасували бій кременчужанина через його травму. 

Боксер Сергій Радченко проведе бій проти Йоурі Каленга, який входить у ТОП-10 WBA
Бій кременчуцького боксера Сергія Радченка скасували через травму

В інтерв'ю польському виданню Interia Sport Сергій Радченко розповів, що був готовий на заміну суперника, коли дізнався про травму спини Каленги. Наш спортсмен зауважив, що розуміє Йоурі, адже весною переніс операцію й відновлювався кілька місяців. 
Сергій Радченко планує завершити проєкт з дитячим майданчиком у Студентскому парку, а також розпочати новий - кімната боксу для юних спортсменів. 

Наш спортсмен не покидає надії, що зможе взяти реванш у Шпильки, і не валива це інша вагова категорія чи навіть ММА. 

- Я буду дуже радий битися з Артуром, будь то в новій ваговій категорії, у якому він спробував свої сили, або в ММА. Думаю, це був би дуже цікавий матч, можливо навіть більше, ніж боксерський - розповів Сергій Радченко польським журналістам. 
Chce rewanzu ze Szpilka!: боксер Сергій Радченко вимагає від Артура Шпильки реваншу

- Багато українських боксерів досягають успіхів, про які польські гравці лише мріють роками. Звідки у вашій країні такий потік великих боксерів?

- Не дивно. Українська школа боксу завжди була дуже сильною. Я сподіваюся, що ми не втратимо їх, і ми зможемо передавати ці знання з покоління в покоління, і надалі будемо представляти такий високий рівень.

- Ви добре знаєте нашу країну. Це буде п'ятий раз, коли ви будете битися в Польщі, але вперше з конкурентом із-за кордону. Ви вважаєте, що це стане вашою перевагою, а аудиторія буде на вашому боці?

- Так, я майже 10 років боксую у Польщі. У сезоні 2012/13 я представляв кольори польських гусарів у світовій серії з боксу. Пізніше я провів кілька професійних поєдинків. Багато людей тут мене вже знають і підтримують. Я почуваюся добре в Польщі і завжди радий приїхати сюди. Я радий повернутися сюди знову.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко
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