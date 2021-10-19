Бій Сергія Радченка скасовано через травму боксера

Боксерський бій кременчужанина Сергія Радченка скасовано через травму суперника. Поєдинок мав відбутися у Польщі 22 жовтня проти Йоурі Каленгою.
- Напередодні вильоту нашої команди у Польщу, подзвонили і повідомили про те, що мій суперник Каленга отримав травму і не зможе вийти на ринг. Ця новина мене дуже засмутила і збентежила.
Спасибі Йоурі та його команді за особистий дзвінок. За те, що вибачилися за ситуацію, що склалася і намір перенести наш бій на інший період. Бажаю якнайшвидшого одужання і повернення в ринг.
Бокс - це важкий і непередбачуваний спорт! І таке може трапиться з кожним. Величезне спасибі всім за вашу підтримку і віру в мене, - повідомив Сергій Радченко.
Нагадаємо, що весною скасували бій кременчужанина через його травму.
Наш спортсмен не покидає надії, що зможе взяти реванш у Шпильки, і не валива це інша вагова категорія чи навіть ММА.
- Багато українських боксерів досягають успіхів, про які польські гравці лише мріють роками. Звідки у вашій країні такий потік великих боксерів?
- Не дивно. Українська школа боксу завжди була дуже сильною. Я сподіваюся, що ми не втратимо їх, і ми зможемо передавати ці знання з покоління в покоління, і надалі будемо представляти такий високий рівень.
- Ви добре знаєте нашу країну. Це буде п'ятий раз, коли ви будете битися в Польщі, але вперше з конкурентом із-за кордону. Ви вважаєте, що це стане вашою перевагою, а аудиторія буде на вашому боці?
- Так, я майже 10 років боксую у Польщі. У сезоні 2012/13 я представляв кольори польських гусарів у світовій серії з боксу. Пізніше я провів кілька професійних поєдинків. Багато людей тут мене вже знають і підтримують. Я почуваюся добре в Польщі і завжди радий приїхати сюди. Я радий повернутися сюди знову.
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