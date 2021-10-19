Бій Сергія Радченка скасовано через травму боксера

Боксерський бій кременчужанина Сергія Радченка скасовано через травму суперника. Поєдинок мав відбутися у Польщі 22 жовтня проти Йоурі Каленгою.

- Напередодні вильоту нашої команди у Польщу, подзвонили і повідомили про те, що мій суперник Каленга отримав травму і не зможе вийти на ринг. Ця новина мене дуже засмутила і збентежила.

Спасибі Йоурі та його команді за особистий дзвінок. За те, що вибачилися за ситуацію, що склалася і намір перенести наш бій на інший період. Бажаю якнайшвидшого одужання і повернення в ринг.

Бокс - це важкий і непередбачуваний спорт! І таке може трапиться з кожним. Величезне спасибі всім за вашу підтримку і віру в мене, - повідомив Сергій Радченко.