Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ковідний антирекорд: за добу захворіло 180 кременчужан, від ускладнень померло п'ятеро

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 215 Коментарів: 1

 

Одужало десять пацієнтів

19 жовтня в місті зареєстрували сто вісімдесят нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сто шістнадцять жінок віком від 25 до 81 року, п'ятдесят п'ять чоловіків віком від 22 до 81 року та дев'ять дітей віком від 2 до 18 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто сімдесят пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, десять – лікується в інфекційних шпиталях.

Для порівняння, у минулому році 19 жовтня у Кременчуці фіксували 24 випадки коронавірусної хвороби, а 26 жовтня їх було 180 на території всієї Полтавської області.

Всього зараз в інфекційних шпиталях лікується сто шістдесят одна людина.

Одужало десять осіб. На жаль, п'ять пацієнтів – три жінки віком від 71 до 91 року та два чоловіка 43 і 69 років – померли.

Загалом у Кременчуці налічують 10875 хворих, одужало 9481, померло 307.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

34
Doktor:
Сьогодні, 19:40

Напишите какой процент вакцинированных и невакцинированных заболел.


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх