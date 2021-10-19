Ковідний антирекорд: за добу захворіло 180 кременчужан, від ускладнень померло п'ятеро

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 215 Коментарів: 1

19 жовтня в місті зареєстрували сто вісімдесят нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сто шістнадцять жінок віком від 25 до 81 року, п'ятдесят п'ять чоловіків віком від 22 до 81 року та дев'ять дітей віком від 2 до 18 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто сімдесят пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, десять – лікується в інфекційних шпиталях.

Для порівняння, у минулому році 19 жовтня у Кременчуці фіксували 24 випадки коронавірусної хвороби, а 26 жовтня їх було 180 на території всієї Полтавської області.

Всього зараз в інфекційних шпиталях лікується сто шістдесят одна людина.

Одужало десять осіб. На жаль, п'ять пацієнтів – три жінки віком від 71 до 91 року та два чоловіка 43 і 69 років – померли.

Загалом у Кременчуці налічують 10875 хворих, одужало 9481, померло 307.