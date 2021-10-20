Понад 7,5 тисяч постанов за порушення карантину склали правоохоронці Полтавщини

Сьогодні, 07:08 Переглядів: 510 Коментарів: 1

За перебування під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, на Полтавщині цього року накладено більше ніж 1 200 000 гривень штрафів. Ще на понад півмільйона гривень штрафних санкцій призначено судами громадянам та суб’єктам господарювання за порушення правил щодо карантину людей та санітарно-протиепідемічних норм.

Заступник начальника поліції Полтавщини Максим Ахрамєєв повідомив, що від початку введення обмежувальних заходів на території області працюють спеціальні мобільні групи, що стежать за дотриманням карантинних вимог.

- В області контроль за дотриманням карантинних заходів здійснюють 34 мобільні групи. Три з них – спільні, у складі яких чергують поліцейські та спеціалісти Держпродспоживслужби. Інші – це суто поліцейські екіпажі, - додав Максим Ахрамєєв.



Уповноважені суб’єкти контролюють стан дотримання карантинних норм як громадянами, так і суб’єктами господарювання. Значну увагу приділяють виконанню протиепідемічних правил у громадському транспорті, в розважальних закладах (зокрема, у нічних клубах), на ринках та в закладах громадського харчування.

Нещодавно до «списку уваги» компетентних органів додалися документи, які підтверджують факт вакцинації людини в умовах епіднебезпеки. Тобто під час можливого локдауну уповноважені суб’єкти (держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо) та правоохоронці, для запобігання поширенню COVID-19, матимуть право перевіряти сертифікати й довідки про COVID-вакцинацію, одужання від COVID-19 або негативний результат тестування (що діє 72 години).

Підтвердження COVID-безпечності вимагатимуть від учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Ухвалені урядом зміни обґрунтовані можливістю стримування епідемічної ситуації та збереження економічної активності країни навіть в умовах «червоної» зони.

Мова про можливість кожного працювати, отримувати зарплату, наповнювати бюджет країни та бути захищеним.