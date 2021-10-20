24 жовтня у Кременчуці відбудуться змагання серед затятих рибалок

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 648

У Кременчуці 24 жовтня відбудуться змагання серед рибалок «Kremen feeder fest- закриття сезона 2021» з ловлі риби фідером. Змагання проходять в 1 тур, який триватиме близько 5 годин на намитому пляжі. Про це повідомляють організатори Рыбалка вместе Кременчуг & Горишние Плавни на своїй сторінці у фейсбуці.

До участі допускають рибалок віком від 14 років. Турнір проводиться у форматі особистого заліку.

Розклад турніру:

6.00 — збір

6.30 — реєстрація

7.00 — вхід у сектори

8.00 — старт турніру

13.00 — завершення змагань

14.00 — нагородження

Цікаво, що після зважування й занесення результатів у протокол учасники змагань випускають рибу назад у Дніпро.