24 жовтня у Кременчуці відбудуться змагання серед затятих рибалок

Змагання відбудуться на намитому пляжі
У Кременчуці 24 жовтня відбудуться змагання серед рибалок «Kremen feeder fest- закриття сезона 2021» з ловлі риби фідером. Змагання проходять в 1 тур, який триватиме близько 5 годин на намитому пляжі. Про це повідомляють організатори Рыбалка вместе Кременчуг & Горишние Плавни на своїй сторінці у фейсбуці.
До участі допускають рибалок віком від 14 років. Турнір проводиться у форматі особистого заліку.
Розклад турніру:
Цікаво, що після зважування й занесення результатів у протокол учасники змагань випускають рибу назад у Дніпро.
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