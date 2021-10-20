Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Кременчук, Афіша

24 жовтня у Кременчуці відбудуться змагання серед затятих рибалок

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 648

 

Змагання відбудуться на намитому пляжі

У Кременчуці 24 жовтня відбудуться змагання серед рибалок «Kremen feeder fest- закриття сезона 2021» з ловлі риби фідером. Змагання проходять в 1 тур, який триватиме близько 5 годин на намитому пляжі. Про це повідомляють організатори Рыбалка вместе Кременчуг & Горишние Плавни на своїй сторінці у фейсбуці.

До участі допускають рибалок віком від 14 років. Турнір проводиться у форматі особистого заліку.

Розклад турніру:

  • 6.00 — збір
  • 6.30 — реєстрація
  • 7.00 — вхід у сектори
  • 8.00 — старт турніру
  • 13.00 — завершення змагань
  • 14.00 — нагородження

Цікаво, що після зважування й занесення результатів у протокол учасники змагань випускають рибу назад у Дніпро.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: рибалка риба
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх