Молодіжка «Кременчука» завоювала першу історичну перемогу в МХЛ

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 368

16 та 17 жовтня МХК «Кременчук» провів дві гри на виїзді «Легіоном», програвши у перший день 2:3, а у другий взяв реванш 3:2. Це стала перша офіційна перемога МХК «Кременчук» в історії команди!

Напередодні гри кременчуцька команда підсилилася нападником Ростиславом Лободою. Ростислав (2003 року народження) є вихованцем кременчуцької хокейної школи КДЮСЩ "Авангард".

Свій дебютний поєдинок праворукий гравець провів проти калуського «Легіону».

У першій грі МХК «Кременчук» поступився з рахунком - 2:3. У кременчужан відзначилися Даниїл Громов та Денис Шубін. А другий поєдинок кременчужани виграли з деркальним рахунком.

«Легіон» Калуш - МХК «Кременчук» 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 05:37 Бруслиновський Ілля (Громов Даниїл, Прохно Дмитро); 1:1 11:41 Явний Андрій (Маліновський Богдан, Кіндюх Владислав); 2:1 15:08 Абдулаєв Расім (Лобода Ростислав, Осадчий Денис); 2:2 43:24 Маліновський Богдан; 3:2 51:15 Коломоєць Іван (Абдулаєв Расім)

«Легіон» Калуш: Попережай, Аріпов, Маліновський, Шмельов, Терешко, Бондарчук, Пуздрановський, Кіндюх, Явний, Рябошапка, Слівінський Владислав, Слівінський Ігор, Солоджук, Васильєв, Струтинський, Крайник.

«Кременчук»: Рижов, Коваленко, Шубін, Осадчий, Бруслиновський, Абдулаєв, Заруба, Громов, Глухов, Лобода, Федоров, Кантюков, Лисяк, Коломоєць, Прохно

Цікаво, що воротар «Кременчука» В'ячеслав Коваленко увійшов у топ-3 найкращих гравців 2 туру.