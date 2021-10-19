Хокеїсти «Кременчука» у гостях поступилися «сталевим чайкам»

Вчора, 22:22 Переглядів: 188

Сьогодні, 19 жовтня, у Маріуполі відбувся матч 11 туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому місцеві «сталеві чайки» приймали «Кременчук».

«Маріуполь» - «Кременчук» 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)

Шайби: 0:1 Толстушко (Гриценко, Грицких - більш.), 13:38. 1:1 Калейніковас (Благой, Алексєєв - подвійна больш.), 17:43. 2:1 Чердак (Калейніковас, Костиков), 25:10. 2:2 Дубінін (Савченко, Коробов), 37:51. 3:2 Щербатов (Мазур, Мільохін), 39:30. 4:2 Благой (Казаковцев, Лизін - порожні ворота), 59:24.

Маріуполь: Дуве (Короваєв - з 37:51); Кудряшов - Алексєєв, Декало - Лисенко, Олендаренко - Матусевич, Ружников; Благой - Лизін - Казаковцев (А), Мільохін - Мазур (К) - Щербатов (А), Калейніковас - Бабинець - Тютченко, Чердак - Янішевський - Костиков.

Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Ворона - Варава, Хришпенц - Горлушко; Коробов - Дубінін - Савченко, Забавін - Толстушко - Гриценко, Серанов - Сібілевіч - Савицький, Нікулін - Кошелев - Грицких.

Перший період пройшов в рівній боротьбі, рівним виявився і рахунок - спочатку Всеволод Толстушко кидком від синьої лінії у більшості відкрив рахунок, а на 18-й хвилині голом відзначився Марк Калейніковас, який реалізував подвійну чисельну перевагу.

На 26-й хвилині з передачі того ж Калейніковаса Володимир Чердак вивів «Маріуполь» вперед, на що гості відповіли голом Артема Дубініна. Однак на другу перерву команди пішли, маючи лідера у рахунку - Еліезер Щербатов закинув свою сьому шайбу в останніх трьох матчах УХЛ.

У час, що залишився «Кременчук» був більш активний і пресингував своїх опонентів, однак «Маріуполю» вдалося втримати перемогу. За 36 секунд до кінця основного часу Роман Благой відправив шайбу в порожні ворота, і встановив підсумковий рахунок в матчі.

Таким чином «містяни» завершили виїзну серію з чотирьох поєдинків трьома перемогами та однією поразкою.

Завдяки цій перемозі, «сталеві чайки» з 14 очками обігнали «Донбас» та «Краматорськ», і вийшли на третє місце в турнірній таблиці, а «Кременчук» з 15 балами залишився на другій сходинці УХЛ.

Наступний матч чемпіонату УХЛ кременчужани зіграють вдома на арені «Айсберг», 23 жовтня о 13:00, проти «Білого Барсу».