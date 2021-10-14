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Кременчук

СТО у Кременчуці терміново шукає автомеханіка

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 253

 

У зв'язку зі зростанням об'єму роботи, на СТО потрібен автомеханік з досвідом роботи. 

ТО, діагностика, ремонт ходової, заміна технічної рідини та інше.

Є кімната для відпочинку і обіду, душ, санвузол.

Контактна особа Іван 097-210-32-00.

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