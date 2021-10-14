СТО у Кременчуці терміново шукає автомеханіка

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Будсервіс
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
У зв'язку зі зростанням об'єму роботи, на СТО потрібен автомеханік з досвідом роботи.
ТО, діагностика, ремонт ходової, заміна технічної рідини та інше.
Є кімната для відпочинку і обіду, душ, санвузол.
Контактна особа Іван 097-210-32-00.