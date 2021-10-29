Хто з кременчужан залишиться без світла 30 жовтня

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 571

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 30 жовтня. В місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережу.

З 5.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

кварт. 304;

вул. Рокосовського;

вул. Індустріальна;

вул. Велико-Кохнівська;

вул. Олеся Древаля;

вул. Ціолковського;

вул. Ковальова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Нижньовартівська;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Рокосовського;

вул. Джерельна;

вул. Плєханова;

вул. Спасопреображенська;

вул. Солов'їна;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Рокосовського;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. Індустріальний;

туп. Сонячний;

туп. Шостаковича;

пр. Індустріальний.

З 6.00 до 19.00 електроенергію відключать за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:

просп. Свободи, 47;

просп. Полтавський;

вул. Київська, 1/49;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Республіканська, 1-74;

вул. Виноградна;

вул. Художня;

вул. Тупікова;

вул. Єгорова;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Насосна;

вул. Франка;

вул. Революціонерів;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Олексія Древаля;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Гійома Боплана;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Затонна;

вул. Бригадна;

Короленка;

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Ракетна;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Військова;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Говорова, 29;

вул. Деповська;

вул. Редутна;

вул. Перемоги, 12-64;

вул. Гоголя, 7-21;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Софіївська, 2/50, 4;

вул. Троїцька, 5-18;

вул. Богдана Хмельницького, 4-10;

вул. 1905 року, 16/64;

вул. Східна;

вул. Добролюбова;

вул. Шкільна;

вул. Радищева;

вул. Ярмаркова;

вул. Кронштадська;

вул. Деповська;

вул. Військова;

вул. Ново-Іванівська;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Силікатна;

пров. Ново-Іванівський;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Силікатний;

пров. Редутний;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

пров. Правобережний;

пров. Коцюбинського, 6-20;

пров. Лісний;

пров. Столярний;

пров. Редутний;

пров. Кропивницького;

пров. Дачний;

пров. Нечая;

пров. Центральний;

пров. Зелений;

пров. Індустріальний;

пров. Насосний;

пров. Крюківський;

пров. Ушинського;

пров. Некрасова;

туп. Глобинський;

туп. Разіна;

туп. Бригадний;

пр. Громадянський;

пр. Індустріальний.

З 8.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами: