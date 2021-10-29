Хто з кременчужан залишиться без світла 30 жовтня

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 30 жовтня. В місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережу.
З 5.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- кварт. 304;
- вул. Рокосовського;
- вул. Індустріальна;
- вул. Велико-Кохнівська;
- вул. Олеся Древаля;
- вул. Ціолковського;
- вул. Ковальова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Рокосовського;
- вул. Джерельна;
- вул. Плєханова;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Солов'їна;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- туп. Сонячний;
- туп. Шостаковича;
- пр. Індустріальний.
З 6.00 до 19.00 електроенергію відключать за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:
- просп. Свободи, 47;
- просп. Полтавський;
- вул. Київська, 1/49;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Затонна;
- вул. Бригадна;
- Короленка;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Ракетна;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Військова;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Говорова, 29;
- вул. Деповська;
- вул. Редутна;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- пров. Столярний;
- пров. Редутний;
- пров. Кропивницького;
- пров. Дачний;
- пров. Нечая;
- пров. Центральний;
- пров. Зелений;
- пров. Індустріальний;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Некрасова;
- туп. Глобинський;
- туп. Разіна;
- туп. Бригадний;
- пр. Громадянський;
- пр. Індустріальний.
З 8.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Ново-Межева;
- пров. Фруктовий;
- пр. Парковий.