У дитячому садочку №24 прорвало трубу: деталі інциденту

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Батьки вже почали хвилюватися, проте у мерії пообіцяли, що ремонтні роботи завершать до початку наступного тижня

27 жовтня редакція «ТелеграфЪ» отримала листа від одної з читачок, дитина якої відвідує садочок № 24, що на вулиці Мічуріна, 30. Жінка повідомила, що їй зателефонувала вихователька і повідомила, що дитячий садочок зачиняють на невизначений термін у зв'язку з проривом труби. Дітей пропонують залишати вдома або вести до іншого садка, у зведену групу.

Аби дізнатися подробиці, ми зв'язалися з завідуючою садочком Ларисою Бакало. Пані Бакало перебувала у відпустці, проте була в курсі надзвичайної події.

- Стався прорив води, і тримати діток, коли немає повноцінного централізованого водопостачання ми не маємо права. Завтра на КП «Кременчукводоканал» ми направимо лист з проханням щодо якнайшвидшого виконання робіт. Коли все відремонтують, ми обов'язково повідомимо батькам. Коли стався прорив, приїжджала аварійна бригада, яка оглянула місце аварії, перекрила воду. Організували підвоз води. Ми зробили все, що можна було зробити швидко - а далі будемо тримати питання на контролі і робити все, аби дітки якнайшвидше повернулися в садочок.

Під час засідання виконавчого комітету 29 жовтня ми запитали, як просуваються роботи з відновлення водопостачання.

- Вчора трубу обстежили, розрили все, - розповів голова департаменту освіти Геннадій Москалик, - Сьогодні і завтра, в суботу, плануються роботи по відновленню водогону. Матеріали є, оплата робіт буде по факту їх завершення.

Міський голова Віталій Малецький додав, що гарантійний лист є, і КП «Кременчукводоканал» може без проблем зачекати з оплатою - тож про нестачу коштів на ремонт хвилюватися не варто.



