Живі квіти та військовий салют: у Кременчуці розпочали святкування Дня захисників та захисниць

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 316

Вітаємо захисників та захисниць зі святом!

У Кременчуці розпочалися святкові заходи з Дня захисників та захисниць України. Цей день в Україні відзначається на знак вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності української держави, військових традицій і звитяг українського народу.

У парку «Ювілейний» біля пам’ятного знаку «Героям АТО» привітали захисників, а також провели панахиду за загиблими військовими.

Також хвилиною мовчання вшанували всіх захисників України. На честь подвигу українських патріотів пролунали залпи військового салюту. Живі квіти були покладені до підніжжя пам’ятного знаку «Героям АТО».



