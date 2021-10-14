Хто завтра, 15 жовтня, у Кременчуці сидітиме без світла
Сьогодні, 10:33
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 15 жовтня.
Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул. Виноградна,
- вул. Художня,
- вул. Тупікова,
- вул. Єгорова,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Насосна,
- вул. Франка,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров Крюківський,
- пров Ушинського,
- вул. Марка Вовчка,
- вул Некрасова, 55-80,
- вул Размислова, 5-9,
- вул. Чкалова,
- пров.Сінний,
- пров. Приозерний,
- туп. Проточний
- вул. Рокитнянська, 31-39,
- вул. Якова Петруся, 57, 104-132,
- вул. Троїцька, 12-33,
- вул. Академіка Маслова, 31-54,
- вул. Софіївська, 7/38.
- вул. Розмислова,
- пров. Розмислова,
- пров. Грушевий