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Кременчук, Афіша

У Кременчуці відбудеться військовий марш

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 829

 

На час військового маршу будуть перекриті центральні вулиці міста

До Дня захисників і захисниць України відбудеться військовий марш. Питання мають розглянути на найближчому засіданні виконкому. 

Згідно з проєктом рішення, планується тимчасово обмежити рух автотранспорту у Кременчуці 14 жовтня, з 10.30 до 16.00, на відрізку від перехрестя вул. Генерала Жадова з площі Перемоги до перехрестя вул. Коцюбинського з вул. Ігоря Сердюка.

14 жовтня у Кременчуці проходитимуть заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України.

О 10.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку «Героям АТО». Кременчужани вшанують пам'ять героїв, які віддали свої життя за свободу, незалежність та соборність України.
Об 11.00 з нагоди свята відбудеться урочиста хода військових та учасників АТО від палацу культури «Кредмаш» до площі Перемоги.
Цього дня на площі Перемоги проходитиме виставка військової техніки 107-ї Кременчуцької реактивної артилерійської бригади та Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області, а також працюватимуть локації громадських організацій, присвячені Дню захисників і захисниць України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові парад марш День захисників України
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