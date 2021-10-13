«Кременчук» з шатаутом Боярчука обіграв в Херсоні «Дніпро»

Сьогодні, 13 жовтня, відбувся перший поєдинок дев'ятого туру УХЛ, в якому зійшлися «Дніпро» і «Кременчук». Суху перемогу здобули кременчужани з рахунком 4:0.
Шайби: 0:1 - 00:23 Савченко (Коробов, Хришпенц), 0:2 - 6:03 Нікулін (Созонов, Хришпенц), 0:3 - 19:05 Коробов (Дубінін), 0:4 - 32:26 Созонов (Нікулін)
«Дніпро»: Писаренко (Захарченко - з 20:00); Ратушний (К) - Саврицький (А), Панков - Кардашов, Катрич - Кругляков, Філімонов - Будько; Хамматов (А) - Русаков - Алдамжаров, Целогородцев - Дворник - Кирющенков, Кашевко - Булах - Гринкевич, Тищенко - Дуюн.
«Кременчук»: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Серанов - Ворона, Кошелев - Горлушко; Коробов - Дубінін - Савченко, Хришпенц - Савицький - Грицьких, Толстушко - Созонов - Гриценко, Нікулін - Сібілевіч.
Першим рахунок відкрив «Кременчук» - Іван Савченко розпечатав ворота херсонців на 23 секунді матчу, закинувши найшвидшу шайбу цього сезону УХЛ. На екваторі першої 10-хвилинки кременчужани змогли подвоїти - шайбу закинув Тимур Гриценко. «Дніпро» намагався завдавати атаки, але Михайло Боярчук не давав себе обіграти. «Кременчук» володів шайбою та в меншості закинув третю шайбу - гол оформив Олександр Коробов.
Активно почали команди другий період, де знову відзначився лише «Кременчук» - відрив до чотирьох шайб збільшив Дмитро Созонов.
У завершальній третині херсонці намагалися розпечатати ворота Михайла Боярчука, але «Кременчук» не дозволяв обіграти себе і наносив удари по воротах Едуарда Захарченко. Матч завершився з рахунком 0:4 на користь «містян». Боярчук оформив перший шатаут в УХЛ.
«Кременчук» набрав 13 очок після 9 ігор та займає другу сходинку в турнірній таблиці.
Наступну гру кременчужани зіграють знову в гостях, 17 жовтня о 13:30, у Краматорську з «Донбасом»