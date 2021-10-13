Де в Кременчуці відключатимуть світло 14 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 743

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 14 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: