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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

86 нових випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 22:23 Переглядів: 296

 

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 13 жовтня, в місті зареєстровано 86 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли п'ятдесят одна жінка віком від 20 до 80 років, тридцять один чоловік віком від 31 до 69 років, одна дитина чотирьох місяців, дитина 9 років та дві дитини віком 16 і 17 років. 

Із вперше виявлених випадків захворювання вісемдесят два пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири пацієнта лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто двадцять дев'ять пацієнтів.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 15 пацієнтів.

Всього зареєстровано 10443. Одужало 9429. Померло 292

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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