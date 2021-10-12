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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Телеканал «Футбол» вибачився перед вболівальниками «Кременя»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 724

 

Кременчужани не змогли побачити розгром рідної команди

Матч Першої ліги з футболу «Металіст» – «Кремінь» не транслювали на платформах каналів «Футбол 1/2/3». Офіційно транслятор поставив гру на канал «Футбол 3», але його не показали. Строкою повідомили, що трансляція буде незабаром відновлена. Приблизно з 20.10 в ефірі «Футбол 3» з 52 хвилини почали транслювати матч відбору на чемпіонат світу-2022 Кіпр – Мальта.

«Кремінь» у меншості зазнав розгромної поразки від «Металіста»

Згодом на сайті каналу «Футбол» принесли вибачення перед гравцями «Кременя». Як з'ясувалося, під час організації трансляції матчу виникли технічні проблеми, які були зумовлені доставкою супутникового сигналу. 

- Приносимо вибачення перед вболівальниками Першої ліги за те, що вони не змогли побачити цю гру в ефірі телеканалу «Футбол 3», - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Металіст
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