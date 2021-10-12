Телеканал «Футбол» вибачився перед вболівальниками «Кременя»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 724

Матч Першої ліги з футболу «Металіст» – «Кремінь» не транслювали на платформах каналів «Футбол 1/2/3». Офіційно транслятор поставив гру на канал «Футбол 3», але його не показали. Строкою повідомили, що трансляція буде незабаром відновлена. Приблизно з 20.10 в ефірі «Футбол 3» з 52 хвилини почали транслювати матч відбору на чемпіонат світу-2022 Кіпр – Мальта.

Згодом на сайті каналу «Футбол» принесли вибачення перед гравцями «Кременя». Як з'ясувалося, під час організації трансляції матчу виникли технічні проблеми, які були зумовлені доставкою супутникового сигналу.

- Приносимо вибачення перед вболівальниками Першої ліги за те, що вони не змогли побачити цю гру в ефірі телеканалу «Футбол 3», - йдеться у повідомленні.