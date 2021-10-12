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Надзвичайні новини

У Миргороді Daewoo Lanos збив двох пішоходів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 545

 

Поліція встановлює обставини

11 жовтня, близько 12.00 на перехресті вулиць Гоголя та Незалежності у Миргороді сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 49-річний водій Daewoo Lanos збив 44-річну жінку та 13-річну дівчинку. Обох їх госпіталізували до Миргородської лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород ДТП
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