Залишки екофонду планують витратити на телевізійну систему та щоглу для виявлення пожеж на Кременчуччині

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Вчора, 11 жовтня, відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.

Комісія розглянула та підтримала проєкти рішень стосовно додаткового надання ТОВ «Мисливсько-рибальське господарство «УДАЙ» у користування мисливських угідь на території Пирятинської міської територіальної громади, внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки», звернення депутатів Полтавської обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України щодо недопущення переростання екологічної катастрофи в екологічний колапс.

Депутати також обговорили проєкт рішення «Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році».

За інформацією головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, економіки природокористування, управління персоналом та правового забезпечення Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Світлани Байдан, загальна сума фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у поточному році становить понад 103 млн грн. Нерозподілений залишок коштів – більше 12,6 млн грн.

У проєкті рішення запропоновано спрямувати кошти на будівництво міської каналізаційної системи «Центр» у Глобиному, придбання телевізійної системи раннього виявлення лісових пожеж та щогли мобільної решітчастої для ДП «Кременчуцьке лісове господарство», заміну обладнання очисних споруд КП «Чорнухи комунгосп» та ін.

Із врахуванням пропозицій, внесених депутатами обласної ради, даний проєкт рішення було рекомендовано доопрацьовати.