Посадовцям територіальних громад Полтавщини розкажуть про добросусідські відносини

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За ініціативи директора Департаменту економрозвитку, торгівлі та залучення інвестицій ПОДА Максима Калініна, керівника проєкту «Study tour to Poland» (Варшава, Польща) Мирослава Скорки та голови ГО «Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини» Ірини Дудки розробили цикл навчань для керівників, депутатів та посадових осіб територіальних громад України «Добросусідські діалоги».

Щовівторка, з 14.00 години, 4 тижні поспіль (з 12 жовтня по 02 листопада 2021 року) у форматі онлайн-навчання учасники матимуть змогу почути про кращий досвід місцевого самоврядування Польщі, переглянути фільми та задати свої питання знаним експертам з Польщі та України.

Перелік фільмів, які покажуть за час навчання:

самоврядування у ґміні;

економічний розвиток;

комунальне господарство;

освіта;

безпека;

благоустрій;

активна громада.

Для реєстрації необхідно пройти анкетне опитування.

Реєстрація триває до 8 жовтня 2021.