Юні хокеїсти «Кременчука» стартували в чемпіонаті Молодіжної хокейної ліги

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 209

Цими вихідними, 2 та 3 жовтня, у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» кременчужани дебютували в чемпіонаті Молодіжної хокейної ліги. МХК «Кременчук» дозаявив чотирьох нових виконавців. Це троє українських нападників Гліб Варава (2002 р.н.), Тимофій Савицький (2003) та Давид Сібілевич (2003). Усі троє виконавців заявлені за першу команду кременчужан і регулярно беруть участь у матчах національного чемпіонату. Давид Сібілевич навіть приклав руку до розгрому «Рулав Одд» (на рахунку нападника шайба та результативна передача).

Також угоду з командою уклав російський захисник Денис Кантюков (2003), який є вихованцем уфимського «Салават Юлаєва». Минулого сезону Денис взяв участь у 17 поєдинках «Салавату». Втім росіянин зможе брати участь у матчах чемпіонату МХЛ лише після підтвердження його міжнародного трансферу.

Кременчужани всебічно готувалися до чемпіонату, навіть брали майстер-клас у професійного боксера Сергія Радченка.

Кременчуцькі хокеїсти двічі поступились «Білому Барсу»

«Кременчук» - «Білий Барс» - 1:5 (0:3; 1:1; 0:1)

Шайби: 0:1 Козловський (Бородай), 4:14; 0:2 Сидорук (Бородай), 7:47; 0:3 Бородай (Койда, Сидорук), 13:33; 1:3 Громов, 34:52; 1:4 Кісільов (Бойко), 38:01; 1:5 Бойко, 48:47.

«Кременчук»: Сойма, Коваленко, Лисяк, Трапезніков, Абдулаєв, Федоров, Шубін, Рибак, Заруба, Осадчій, Коломоєць, Брусліновський, Княгницький, Прохно, Громов.

«Білий Барс»: Полгороднік, Пастушенко, Бовт, Кісільов, Козловський, Дахновський, Шевчук, Мащенко, Трошкін, Гребеник, Сидорук, Фурсенко, Собченко, Бойко, Бородай, Баглай, Бойко, Стецюра, Грабовецький, Койда.

«Кременчук» - «Білий Барс» - 1:5 (0:2; 0:1; 1:2)

Шайби: 0:1 Трошкін (Стецюра, більшість), 8:06; 0:2 Собченко (Койда, Сидорук), 11:05; 0:3 Бородай (Гребеник), 36:00; 0:4 Койда (Сидорук), 48:29; 1:4 Княгницький (Трапезніков, Савицький), 49:16; 1:5 Грабовецький (Дахновський, Бородай), 55:59.

«Кременчук»: Рижов, Коваленко, Лисяк, Глухов, Трапезніков, Абдулаєв, Прохно, Сібілевич, Рибак, Заруба, Осадчий, Коломоєць, Бруслиновський, Княгницький, Савицький, Громов.

«Білий Барс»: Полгороднік, Пастушенко, Бовт, Кісільов, Козловський, Дахновський, Шевчук, Мащенко, Трошкін, Гребеник, Сидорук, Фурсенко, Боярчук, Собченко, Бойко, Бородай, Баглай, Бойко, Стецюра, Грабовецький, Койда.

Таким чином, перший тур «Сокіл», «Білий Барс» та «Молода Гвардія» завершують з 6 очками в активі. «Крижинка» та «Придніпровськ» здобувають по 3 очки. «Кременчук» та «Легіон» поки що з нулями. Наступний тур відбудеться 16-17 жовтня.