Де в Кременчуці не буде світла 7 жовтня: адреси

Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 7 жовтня. Цього дня фахівці підприємства ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Ціолковського, 87-89;
- вул. Чкалова;
- вул. Олексія Древаля, 146-223;
- вул. Індустріальна, 98;
- пров. Індустріальний, 47-80;
- 5-й пров. Індустріальний, 80/7;
- 6-й пров. Індустріальний, 2;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 світло зникне за адресами:
- смт Власівка, вул. Молодіжна, 17-29;
- вул. Рокосовського 64а, 66, 51, 53, 55, 57, 59;
- вул. Ломоносова 2-Б, 2-В;
- вул. Військова 1/37;
- вул. Деповська 63/5-94;
- вул. Силікатна;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Кронштадтська;
- вул. Новоіванівська;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Уляни Громової;
- вул. Дніпровська;
- вул. Межова;
- вул. Олександра Олеся;
- вул. Чкалова;
- вул. Локомотивна;
- вул. Леонова;
- вул. Новомежова;
- пров. Тихий;
- пров. Столярний;
- пров. Дніпровський;
- пров. Новохацького;
- пров. Дніпровський;
- пров. Максима Рильського;
- пров. Академіка Герасимовича;
- пров. Глінки;
туп. Максима Рильского.
З 8.00 до 18.00 електроенергію вимкнуть за адресами:
- вул. Манагарова, 1, 1а;
- вул Білаша, 8, 8а;
- пров. Зоряний, 3, 5, 7, 9.