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Де в Кременчуці не буде світла 7 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 676

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«‎Полтаваобленерго»‎ попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 7 жовтня. Цього дня фахівці підприємства ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Ціолковського, 87-89;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Олексія Древаля, 146-223;
  • вул. Індустріальна, 98;
  • пров. Індустріальний, 47-80;
  • 5-й пров. Індустріальний, 80/7;
  • 6-й пров. Індустріальний, 2; 
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 світло зникне за адресами:

  • смт Власівка, вул. Молодіжна, 17-29;
  • вул. Рокосовського 64а, 66, 51, 53, 55, 57, 59;
  • вул. Ломоносова 2-Б, 2-В;
  • вул. Військова 1/37;
  • вул. Деповська 63/5-94;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Кронштадтська;
  • вул. Новоіванівська;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Уляни Громової;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Межова;
  • вул. Олександра Олеся;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Локомотивна;
  • вул. Леонова;
  • вул. Новомежова;
  • пров. Тихий;
  • пров. Столярний;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Новохацького;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Максима Рильського;
  • пров. Академіка Герасимовича;
  • пров. Глінки;
    туп. Максима Рильского.

З 8.00 до 18.00 електроенергію вимкнуть за адресами:

  • вул. Манагарова, 1, 1а;
  • вул Білаша, 8, 8а;
  • пров. Зоряний, 3, 5, 7, 9.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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