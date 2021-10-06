Де в Кременчуці не буде світла 7 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 676

Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«‎Полтаваобленерго»‎ попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 7 жовтня. Цього дня фахівці підприємства ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Ціолковського, 87-89;

вул. Чкалова;

вул. Олексія Древаля, 146-223;

вул. Індустріальна, 98;

пров. Індустріальний, 47-80;

5-й пров. Індустріальний, 80/7;

6-й пров. Індустріальний, 2;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.



З 8.00 до 17.00 світло зникне за адресами:

смт Власівка, вул. Молодіжна, 17-29;

вул. Рокосовського 64а, 66, 51, 53, 55, 57, 59;

вул. Ломоносова 2-Б, 2-В;

вул. Військова 1/37;

вул. Деповська 63/5-94;

вул. Силікатна;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Кронштадтська;

вул. Новоіванівська;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. 3-х Космонавтів;

вул. Уляни Громової;

вул. Дніпровська;

вул. Межова;

вул. Олександра Олеся;

вул. Чкалова;

вул. Локомотивна;

вул. Леонова;

вул. Новомежова;

пров. Тихий;

пров. Столярний;

пров. Дніпровський;

пров. Новохацького;

пров. Дніпровський;

пров. Максима Рильського;

пров. Академіка Герасимовича;

пров. Глінки;

туп. Максима Рильского.

З 8.00 до 18.00 електроенергію вимкнуть за адресами: