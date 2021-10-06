Кременчужанин з краденим телефоном не зміг уникнути зустрічі з патрульними

6 жовтня, близько 3.00, на вулиці Миколи Левуна увагу охоронців порядку привернув громадянин, який, вгледівши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та пришвидшив крок, намагаючись уникнути зустрічі з поліцейськими.
Наздогнавши чоловіка, патрульні провесли поверхневу перевірку і виявили у нього мобільний телефон. Містянин помітно почав нервувати.
Перевіривши пристрій за базами даних Національної поліції, інспектори зрозуміли причину такої поведінки громадянина, адже телефон перебуває у розшуку як викрадений у вересні.
Отож, для з’ясування усіх обставин охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
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