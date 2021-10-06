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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Дві кременчужанки померли через коронавірус

Вчора, 22:12 Переглядів: 389

 

Захворіло більше півсотні містян

6 жовтня в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 42 жінки віком від 24 до 84 років, 19 чоловіків віком від 26 до 84 років, 6-місячне немовля та три дитини 14, 15 і 16 років. Із них 56 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - лікуються в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 79 пацієнтів.
Одужало 10 пацієнтів.
На жаль, дві 72-річна та 84-річна кременчужанки померли.

Всього від початку пандемії зареєстрували 10 022 випадків хвороби: одужало 9 365, померло 285.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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