Дві кременчужанки померли через коронавірус

Вчора, 22:12 Переглядів: 389

6 жовтня в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 42 жінки віком від 24 до 84 років, 19 чоловіків віком від 26 до 84 років, 6-місячне немовля та три дитини 14, 15 і 16 років. Із них 56 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 79 пацієнтів.

Одужало 10 пацієнтів.

На жаль, дві 72-річна та 84-річна кременчужанки померли.

Всього від початку пандемії зареєстрували 10 022 випадків хвороби: одужало 9 365, померло 285.