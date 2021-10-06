На Полтавщині знайшли стародавні скляні прикраси

За словами вчених, такі прикраси на території історико-культурного заповідника «Більськ» зустрічаються вперше
Унікальні амфороподібні скляні підвіски виявили під час археологічних досліджень грунтового могильника на Барвінковій горі. Про таке повідомили співробітники історико-культурного заповіднику «Більськ» на своїй Facebook-сторінці.
За словами вчених, такі прикраси тут зустрічаються вперше.
Після опрацювання ці артефакти будуть представлені в експозиції музею Більського городища, аби ними міг помилуватися кожен охочий.
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