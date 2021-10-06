На Полтавщині знайшли стародавні скляні прикраси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 368

За словами вчених, такі прикраси на території історико-культурного заповідника «‎Більськ» зустрічаються вперше

Унікальні амфороподібні скляні підвіски виявили під час археологічних досліджень грунтового могильника на Барвінковій горі. Про таке повідомили співробітники історико-культурного заповіднику «‎Більськ» на своїй Facebook-сторінці.

За словами вчених, такі прикраси тут зустрічаються вперше.

Після опрацювання ці артефакти будуть представлені в експозиції музею Більського городища, аби ними міг помилуватися кожен охочий.