8 жовтня кременчужан кличуть на творчу зустріч з письменницею Дариною Гнатко

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Можна буде дізнатися секрети написання книг та отримати автографи

8 жовтня відбудеться творча зустріч письменниці Дарини Гнатко з кременчужанами, куди запрошують усіх бажаючих. Про це повідомляє відділ абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Кременчуцька талановита письменниця Дарина Гнатко натхнення для своїх творів черпає в минулому українського народу, його непростій історії. І це їй добре вдається – її книги користуються великою популярністю, а романи «Тінь аспида» та «Притулок семи вітрів» увійшли до списку «100 кращих українських книг сучасності» у 2021 р., – йдеться в анонсі заходу.

Пані Гнатко є дипломантом Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» (2015 р.), «Золота письменниця України» (2020 р.), лауреаткою літературної премії імені Віктора Баранова (2021 р.).

Тож якщо вам цікаво поспілкуватися з авторкою, дізнатися секрети написання книг та отримати автографи, приходьте до відділу абонемента філії №2 за адресою вул. Соборна, 11 о 16.00.