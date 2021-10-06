Кременчук піднявся на 5 сходинок рейтингу кращих міст для ведення бізнесу Forbes

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 296

Forbes оновив рейтинг кращих міст для ведення бізнесу в Україні.

Рейтинг «Найкращі міста для ведення бізнесу» складено на основі 10 груп критеріїв. Цьогоріч, напередодні погіршення епідеміологічної ситуації, в рейтингу додатково оцінено готовність міст до наступної хвилі пандемії. Інші критерії залишилися незмінними з минулого року:

прозорість міської влади,

ділова активність,

регіональний рейтинг Doing Business,

купівельна спроможність,

транспортне сполучення,

безпека,

освіта,

міграційна привабливість,

екологічна ситуація.

Лідером рейтингу став Київ, який піднявся з четвертої позиції. Запорука успіху – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Торішній лідер, Івано-Франківськ, опустився на четверту сходинку. Місто істотно втратило в умовах прозорості місцевої влади і регіональному рейтингу Doing Business, а також слабко проявило себе під час пандемії.

Полтава залишилася на тому ж 15-му місці, що і минулого року, а ось Кременчук підріс аж на 5 сходинок - з 27 місця на 22. Поруч з нами - Рівне і Кропивницький.