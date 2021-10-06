З 1 січня «Ощадбанк» припинить дію деяких платіжних карток переселенців

Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких сплив до 31 грудня 2021 року, не будуть блокуватись до 1 січня 2022 року, нагадує пресслужба «Ощадбанку».

Проте, починаючи з 1 січня 2022 року «Ощадбанк» припинить автоматичне продовження терміну дії таких платіжних карток.

Банк перевипускає картки за графіком та доставляє їх до своїх відділень.

Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то перевипущена картка вже у відділенні. Дату та час, коли її потрібно забрати, можна знайти в тексті SMS.

Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви зможете знімати кошти та розраховуватись старою карткою тільки до 31 грудня 2021 року.