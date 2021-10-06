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Вчора у Кременчуці жінка вдарила чоловіка у груди ножем

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 2 012

 

Потерпілого ушпиталили у тяжкому стані

Вчора, 5 жовтня, у Кременчуці жінка вдарила чоловіка у груди ножем. До Кременчуцького райуправління поліції близько 17.30 надійшло повідомлення від медиків, що з однієї із квартир багатоповерхівки по проспекту Свободи у тяжкому стані ушпиталили 53-річного кременчужанина з проникаючим ножовим поранням грудної клітини.

Під час слідчих дій поліцейські встановили обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Нею виявилась 49-річна кременчужанка. З місця події вилучили речові докази.

Зараз жінку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про повідомлення нападниці про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kriminal.net.ua
Теги: ножевое ранение проспект Свободы госпитализация
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