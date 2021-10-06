У Горішніх Плавнях слюсар поламав пальці на роботі

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5 жовтня о 16.05 до Горішньоплавнівської міської лікарні з переломом другого та третього пальців правої руки ушпиталили слюсаря. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

За попередніми даними, чоловік травмувався, виконуючи свої трудові обов’язки на одному з підприємств.

Стан його здоров’я – середньої тяжкості.