У Горішніх Плавнях слюсар поламав пальці на роботі

Стан його здоров’я – середньої тяжкості
5 жовтня о 16.05 до Горішньоплавнівської міської лікарні з переломом другого та третього пальців правої руки ушпиталили слюсаря. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
За попередніми даними, чоловік травмувався, виконуючи свої трудові обов’язки на одному з підприємств.
Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.