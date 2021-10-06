Ще 52 кременчужанина інфікувалися коронавірусом, серед них 3-річна дитина

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5 жовтня у Кременчуці зареєстрували 52 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли 28 жінок віком від 20 до 91 років, 23 чоловіки віком від 24 до 71 років та 3-річна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання 47 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 – лікуються в інфекційних шпиталях.

Одужало 27 пацієнтів.

Всього у Кременчуці зареєстрували 9957 хворих, одужало 9355, померло 283.